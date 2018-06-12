Правоохоронцям не вдалось знайти електронний браслет для Продана

На Продана поки не вдалося надіти браслет стеження

Правоохоронні органи не змогли знайти електронний браслет для колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні на 89 млн грн.

"Браслетів немає", - повідомило "Українським Новинам" джерело в Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі.

За його словами, у зв'язку з цією проблемою, на Продана поки не вдалося надіти браслет стеження. Проте, як повідомив співрозмовник, суд зобов'язав Продана носити такий браслет.

САП сподівається, що найближчим часом це питання вирішиться і Продан буде носити пристрій для відстеження.

Нагадаємо, що суд відмовився заарештувати Продана і відпустив його на поруки ряду депутатів Ради.

При цьому, Продан зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та виконувати низку обов'язків.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою у 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.