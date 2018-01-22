Для України та Польщі немає іншого виходу, крім як співпрацювати, - Пєкло
"Є зміна (глави МЗС Польщі - ІФ), я думаю, буде зустріч міністрів закордонних справ України та Польщі, після чого ми почуємо їхню спільну позицію на прес-конференції. Я думаю, для наших країн немає іншого виходу, крім як співпрацювати. Ми - стратегічні партнери. Це розуміють як попередній глава МЗС, як новий, так і українці", - сказав Пєкло, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому дипломат наголосив: "Ми маємо обговорювати деталі, вести широкий діалог із міністрами, суспільством. У нас спільна доля".
Раніше в понеділок міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що домовився з польським колегою Чапутовічем про зустріч наприкінці лютого.
"Ми розмовлятимемо з нашими польськими друзями саме на базі наших дружніх відносин, саме так, і необхідно припинити різні спекуляції та політизацію цього питання (історичних розбіжностей - ІФ)", - сказав Клімкін у Києві на прес-конференції за підсумками діяльності української дипломатії в 2017 році та щодо пріоритетів на 2018 рік.
Нагадаємо, що новопризначений міністр іноземних справ Польщі Яцек Чапутовіч телефоном висловив надію своєму українському колезі Павлу Клімкіну, що історичні різночитання між країнами вирішаться якнайшвидше.
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