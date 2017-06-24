До Філатова через призначення екс-беркутівця з Майдану приїхав "Автомайдан"

У Дніпрі "Автомайдан" влаштував акцію протесту біля помешкання мера міста Бориса Філатова через призначення на посаду керівника "Муніципальної поліції" екс-керівника "Беркуту" Андрія Ткаченка.

"За минулий тиждень Філатов не відреагував на вимогу громадськості звільнили керівника КП "Муніципальна поліція", який у часи Майдану очолював Дніпровський "Беркут" та брав безпосередню участь у штурмах Майдану. Тому від ьогодні ми розпочинаємо проводити акції протесту в тому форматі, в якому ми їх проводили під час Революції Гідності проти Януковича, Захарченка, Пшонки та інших покровителів беркутівців", - повідомляють активісти "Автомайдану".

Разом з тим, намірам активістів проїхати до будинку Філатова завадили представники "Муніципальної поліції".

"Прекрасно... Мер Дніпра не знайшов нічого кращого, як заблокувати за допомогою своїх ручних тітушок з Муніципальної поліції виїзд Автомайдану до свого будинку", - повідомили в "Автомайдані".

"Йдемо вже пішки до помешкання мера Філатова. Охорона житлового комплексу, де він проживає, відмовилась пропускати колону з десятків авто протестувальників. Поки що мер Дніпра відмовляється до нас виходити... По телефону на пропозицію вийти до людей Філатов відповів дослівно "Как приехали, так и уедете", - повідомили активісти.

Раніше представники ГО "ВО "Автомайдан", ГО "Платформа Громадський Контроль", ПП "ДемАльянс", Громадська ініціатива "ЗОВ", ГО "Адвокатська Дорадча Група" та ПП "Громадянська позиція" звернулися до Філатова із закликом скасувати призначення керівником КП "Муніципальна поліція" у Дніпрі Андрія Ткаченка - полковника міліції, який у 2014 році займав посаду командира БМОП "Беркут" ГУМВС у Дніпропетровській області і брав активну участь у силовому протистоянні з учасниками мирних акцій протесту на Майдані у Києві та в інших містах України під час Революції Гідності.

"Ми володіємо достовірними даними про те, що підрозділи дніпровського "Беркуту", підпорядковані на той час Ткаченку, були задіяні у декількох спробах штурму Майдану, мали зброю й набої, а значить могли бути причетними до побиття протестувальників та навіть вбивств учасників протестів", - заявили активісти.

"Сподіваємося, що часу до 24 червня вам вистачить, щоб прийняти правильне рішення. В іншому випадку ми змушені будемо організовувати акції протесту в тому форматі, в якому ми їх проводили під час Майдану проти тодішніх покровителів "Беркуту", - заявили вони.

Нагадаємо, що 27 травня Філатов оголосив про намір призначити керівником КП "Муніципальна поліція" Дніпровської міськради єкс-керівника "Беркута" Андрія Ткаченка, який брав участь у придушенні протестів на Майдані у 2014 році. Після цього в соцмережах почалася хвиля бурхливих обговорень, під час яких Філатов банив і ображав підписників.

Працівники комунальних підприємств Дніпра заявили про звільнення через незгоду з новим кадровим рішенням мера. 1 червня перед будівлею міськради пройшов мітинг проти призначення Андрія Ткаченка керівником КП "Муніципальна поліція".