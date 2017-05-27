Філатов призначив командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану головою муніципальної поліції
"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами", - написав Філатов у Facebook.
"Я не буду виправдовуватися. Кричати про те, що Андрій не причетний до злочинів проти мітингувальників. Що не кинув своїх підлеглих, коли все керівництво боягузливо втекло з Києва. Що зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських "беркутів" і поранив шістьох осіб. Що в 2014-му, командуючи полком ППС, організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від диверсій і терактів. І навіть пройшов напівбожевільну люстраційну перевірку", - додав мер Дніпра.
"Ми живемо у складний час. Який потребує професіоналів. Це "realpolitik", панове добродії, а вона буде складнішою, ніж кришталеві ілюзії та соплі у фейсбуці", - підсумував Філатов.
Основними завданнями КП "Муніципальна поліція" Дніпровської міської ради визначено забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою та громадського порядку; створення умов для виконання рішень міської ради та її виконавчих органів; забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста.
Нагадаємо, що екс-працівники харківського спецпідрозділу "Беркут" Андрій Хандрикін і Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіціі.
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