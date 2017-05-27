Філатов призначив командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану головою муніципальної поліції

Мер Дніпра Борис Філатов призначив командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану Андрія Ткаченка керівником комунального підприємства "Муніципальна поліція".

"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами", - написав Філатов у Facebook.

"Я не буду виправдовуватися. Кричати про те, що Андрій не причетний до злочинів проти мітингувальників. Що не кинув своїх підлеглих, коли все керівництво боягузливо втекло з Києва. Що зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських "беркутів" і поранив шістьох осіб. Що в 2014-му, командуючи полком ППС, організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від диверсій і терактів. І навіть пройшов напівбожевільну люстраційну перевірку", - додав мер Дніпра.

"Ми живемо у складний час. Який потребує професіоналів. Це "realpolitik", панове добродії, а вона буде складнішою, ніж кришталеві ілюзії та соплі у фейсбуці", - підсумував Філатов.

Основними завданнями КП "Муніципальна поліція" Дніпровської міської ради визначено забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою та громадського порядку; створення умов для виконання рішень міської ради та її виконавчих органів; забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста.

Нагадаємо, що екс-працівники харківського спецпідрозділу "Беркут" Андрій Хандрикін і Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіціі.