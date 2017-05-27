Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Філатов призначив командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану головою муніципальної поліції

Такий крок Філатов назвав "realpolitik"
Мер Дніпра Борис Філатов призначив командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану Андрія Ткаченка керівником комунального підприємства "Муніципальна поліція".
Філатов призначив командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану головою муніципальної поліції Андрій Ткаченко. Фото: скріншот

"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами", - написав Філатов у Facebook.

"Я не буду виправдовуватися. Кричати про те, що Андрій не причетний до злочинів проти мітингувальників. Що не кинув своїх підлеглих, коли все керівництво боягузливо втекло з Києва. Що зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських "беркутів" і поранив шістьох осіб. Що в 2014-му, командуючи полком ППС, організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від диверсій і терактів. І навіть пройшов напівбожевільну люстраційну перевірку", - додав мер Дніпра.

"Ми живемо у складний час. Який потребує професіоналів. Це "realpolitik", панове добродії, а вона буде складнішою, ніж кришталеві ілюзії та соплі у фейсбуці", - підсумував Філатов.

Основними завданнями КП "Муніципальна поліція" Дніпровської міської ради визначено забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою та громадського порядку; створення умов для виконання рішень міської ради та її виконавчих органів; забезпечення захисту майнових прав територіальної громади міста.

Нагадаємо, що екс-працівники харківського спецпідрозділу "Беркут" Андрій Хандрикін і Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіціі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.