До кінця березня має відбутися зустріч представників "Газпрому" й "Нафтогазу"

Українська компанія направила "Газпрому" вимоги про перегляд тарифу на газ

До кінця березня має відбутися зустріч представників НАК "Нафтогаз України" й "Газпрому".

"До кінця місяця має відбутися "зустріч на Ельбі" з нашою дорогенькою монополією. "Нафтогаз" проінформує "Газпром" на зустрічі, що не згоден розірвати контракти", – йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу" на сторінці у Facebook.

Головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко також зазначив, що українська компанія направила "Газпрому" вимоги про перегляд тарифу на газ.

"На зустрічі, звичайно, буде обговорюватися виконання рішень арбітражу", - додав Вітренко.

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.