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До кінця року Міноборони планує побудувати 15 сховищ боєприпасів

Сховища будуть облаштовані сучасними автоматичними системами охорони, сповіщення й пожежогасіння
В Україні до кінця року планується побудувати 15 сучасних залізобетонних сховищ боєприпасів.
До кінця року Міноборони планує побудувати 15 сховищ боєприпасів Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

"Завдання, яке стоїть перед нами – відповідальне, непросте, але цілком виконуване. Українцям варто знати, що ту роботу, яку ми зараз розпочали, в таких масштабах і обсягах, в державі ще ніхто не робив. Адже ми будуємо сховища, які не лише надійно захищені від ураження вогневими засобами противника, вони передбачають облаштування сучасними автоматичними системами охорони, сповіщення й пожежогасіння", – заявив міністр оборони генерал армії Степан Полторак під час інспектування військового арсеналу на Хмельниччині 8 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.

За повідомленням прес-служби Міноборони, в Україні 2018 року планується збудувати 15 подібних сховищ на трьох військових арсеналах.

"Вже розроблено відповідну технічну документацію, проведено тендерні процедури і з травня розпочнуться необхідні будівельні роботи", – зазначають в оборонному відомстві.

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08 05 2018 20:56
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