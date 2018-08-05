До кінця року Міноборони планує побудувати 15 сховищ боєприпасів
"Завдання, яке стоїть перед нами – відповідальне, непросте, але цілком виконуване. Українцям варто знати, що ту роботу, яку ми зараз розпочали, в таких масштабах і обсягах, в державі ще ніхто не робив. Адже ми будуємо сховища, які не лише надійно захищені від ураження вогневими засобами противника, вони передбачають облаштування сучасними автоматичними системами охорони, сповіщення й пожежогасіння", – заявив міністр оборони генерал армії Степан Полторак під час інспектування військового арсеналу на Хмельниччині 8 травня, повідомляє прес-служба Міноборони.
За повідомленням прес-служби Міноборони, в Україні 2018 року планується збудувати 15 подібних сховищ на трьох військових арсеналах.
"Вже розроблено відповідну технічну документацію, проведено тендерні процедури і з травня розпочнуться необхідні будівельні роботи", – зазначають в оборонному відомстві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"