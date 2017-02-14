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До літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, - Мінгареллі

ЄС також стикається з певними непростими моментами
У представництві Євросоюзу в Україні заявили, що безвізовий режим повинен набути чинності для України вже до літа.
До літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, - Мінгареллі Х'ю Мінгареллі Фото: ЕРА

У цьому переконує очільник представництва Євросоюзу в Україні Х'ю Мінгареллі, повідомляє "УНІАН".

Він зазначив, що наразі Україна також працює з планом Євросоюзу, який стосується лібералізації візового режиму. 

"Ви знаєте, що є певні причини, які стримують. ЄС також стикається з певними непростими моментами. Але я сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, оскільки українські громадяни заслуговують на це, безсумнівно", - наголосив Мінгареллі.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.

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14 02 2017 13:28
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