До літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, - Мінгареллі

У представництві Євросоюзу в Україні заявили, що безвізовий режим повинен набути чинності для України вже до літа.

У цьому переконує очільник представництва Євросоюзу в Україні Х'ю Мінгареллі, повідомляє "УНІАН".

Він зазначив, що наразі Україна також працює з планом Євросоюзу, який стосується лібералізації візового режиму.

"Ви знаєте, що є певні причини, які стримують. ЄС також стикається з певними непростими моментами. Але я сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, оскільки українські громадяни заслуговують на це, безсумнівно", - наголосив Мінгареллі.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.