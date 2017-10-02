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Україна отримає безвізовий режим з ЄС до літа, - Юнкер

Тріалог щодо надання безвізового режиму для України відбудеться 28 лютого
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.
Україна отримає безвізовий режим з ЄС до літа, - Юнкер Фото: uazmi.org

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі.

"Також я забув сказати, що ми обговорювали питання лібералізації візового режиму – це відбудеться до літа", - сказав Юнкер.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.

Раніше комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що безвізовий режим з Україною не відкладається.

Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.

Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.

15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.

 

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10 02 2017 12:51
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