Україна отримає безвізовий режим з ЄС до літа, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі.

"Також я забув сказати, що ми обговорювали питання лібералізації візового режиму – це відбудеться до літа", - сказав Юнкер.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.