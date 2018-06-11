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До Ради викликали Авакова, Луценка і Грицака для звіту у справі Гандзюк

Заслуховування доповіді відбудеться о 12:30
Верховна Рада запросила очільників Національної поліції, Генпрокуратури і Служби безпеки України для доповіді про розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
До Ради викликали Авакова, Луценка і Грицака для звіту у справі Гандзюк Арсен Аваков. Фото: bykvu.com

"За" проголосували 222 народних депутата, а для ухвалення рішення треба було принаймні 150 голосів нардепів, пише "112 Україна".

"У зв'язку із трагічною смертю Катерини Гандзюк та необхідністю ретельного розслідування цього злочину є пропозиція запросити на пленарне засідання ВРУ сьогодні керівників правоохоронних органів та заслухати їх інформацію щодо стану розслідування нападів на громадських активістів. Пропонується (викликати, - ред.) керівництво Національної поліції, ГПУ і СБУ", - сказав Парубій.

Він уточнив, що заслуховування доповіді відбудеться о 12:30.

Нагадаємо, що представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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06 11 2018 11:16
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