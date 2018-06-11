У Раді виступили проти включення Луценка, Авакова та Грицака до комісії щодо нападів на активістів

ракція "Батьківщина" відмовляється від голосувань у Раді, поки депутати не проголосують за створення тимчасової слідчої комісії

Представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник та ще група нардепів закликали Верховну Раду не включати у тимчасову слідчу комісію голову СБУ Василя Грицака, генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це вони заявили з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє "Українська правда".

За словами Сотник, уже другий день відбувається дуже серйозна парламентська суперечка щодо створення ТСК з розслідування нападів на активістів.

Вона зазначила, що парламентська більшість намагається створити абсолютно контрольовану слідчу комісію, до керівництва якої включили голів правоохоронних органів - СБУ, ГПУ та МВС.

"Вони хочуть контролювати тимчасову слідчу комісію, яка має визначити чи є ефективним розслідування правоохоронців щодо нападів та вбивств активістів чи воно саботується", - сказала нардеп.

За її словами, опозиція має повне право вимагати, щоб у комісії був незалежний голова і щоб правоохоронні органи з'явилися для звіту, бо стоїть питання безпеки людей.

"Фракція "Самопоміч" вимагає, що тимчасова слідча комісія була незалежна і незаангажована. І нарешті треба сказати, чому напади на активістів не розслідуються і хто і чому боїться активістів", - заявила Сотник.

Крім того, як заявила з трибуни Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина" відмовляється від голосувань у Раді, поки депутати не проголосують за створення ТСК.

Нагадаємо, що правозахисники вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова і ГПУ Юрія Луценка.