У Раді виступили проти включення Луценка, Авакова та Грицака до комісії щодо нападів на активістів
Про це вони заявили з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє "Українська правда".
За словами Сотник, уже другий день відбувається дуже серйозна парламентська суперечка щодо створення ТСК з розслідування нападів на активістів.
Вона зазначила, що парламентська більшість намагається створити абсолютно контрольовану слідчу комісію, до керівництва якої включили голів правоохоронних органів - СБУ, ГПУ та МВС.
"Вони хочуть контролювати тимчасову слідчу комісію, яка має визначити чи є ефективним розслідування правоохоронців щодо нападів та вбивств активістів чи воно саботується", - сказала нардеп.
За її словами, опозиція має повне право вимагати, щоб у комісії був незалежний голова і щоб правоохоронні органи з'явилися для звіту, бо стоїть питання безпеки людей.
"Фракція "Самопоміч" вимагає, що тимчасова слідча комісія була незалежна і незаангажована. І нарешті треба сказати, чому напади на активістів не розслідуються і хто і чому боїться активістів", - заявила Сотник.
Крім того, як заявила з трибуни Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина" відмовляється від голосувань у Раді, поки депутати не проголосують за створення ТСК.
Нагадаємо, що правозахисники вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова і ГПУ Юрія Луценка.
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