Правозахисники вимагають відставки Авакова і Луценка
Про це йдеться у заяві, яку підписали 73 громадські організації, передає Центр інформації про права людини.
"Розслідування нападу на Катерину Гандзюк знову засвідчило очевидну неспроможність правоохоронної системи ефективно розслідувати як цей, так і низку інших нападів на громадських активістів, що сталися в різних регіонах України після Революції гідності", - заявляють активісти.
У заяві згадується, що напад на Гандзюк спочатку був кваліфікований як хуліганство і лише після тиску громадськості її перекваліфікували на "тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування".
Потім кваліфікацію було змінено ще раз і визначено як "замах на вбивство".
"І лише через два місяці, 25 вересня 2018 року, за клопотанням адвоката Євгенії Закревської головне управління Нацполіції в Херсонський області додало ознаку замовності у кваліфікацію злочину (за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але в підозрі у виконавців ознака "замовності" і досі не фігурує", - сказано у заяві.
"Ми обурені станом розслідування нападів і вбивств громадських активістів та вимагаємо відправити у відставку керівництво херсонської поліції, яка з самого початку саботувала розслідування нападу на Катерину Гандзюк, а також вимагаємо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів в Україні", - йдеться у заяві.
Активісти вважають, що відсутність "відсутність ефективної реформи поліції та прокуратури є причинами масових переслідувань і нападів на громадських активістів".
"Поки нападники, організатори і замовники понад сотні нападів на громадських активістів, які мали місце за декілька останніх років, не будуть покарані, жоден активіст не може почувати себе в безпеці", - сказано у заяві.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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