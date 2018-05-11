Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Правозахисники вимагають відставки Авакова і Луценка

Луценка й Авакова звинувачують у саботуванні реформи правоохоронних органів
Генпрокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинні піти у відставку через неспроможність реформувати правоохоронну систему.
Правозахисники вимагають відставки Авакова і Луценка Фото: УНІАН

Про це йдеться у заяві, яку підписали 73 громадські організації, передає Центр інформації про права людини.

"Розслідування нападу на Катерину Гандзюк знову засвідчило очевидну неспроможність правоохоронної системи ефективно розслідувати як цей, так і низку інших нападів на громадських активістів, що сталися в різних регіонах України після Революції гідності", - заявляють активісти.

У заяві згадується, що напад на Гандзюк спочатку був кваліфікований як хуліганство і лише після тиску громадськості її перекваліфікували на "тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування".

Потім кваліфікацію було змінено ще раз і визначено як "замах на вбивство".

"І лише через два місяці, 25 вересня 2018 року, за клопотанням адвоката Євгенії Закревської головне управління Нацполіції в Херсонський області додало ознаку замовності у кваліфікацію злочину (за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але в підозрі у виконавців ознака "замовності" і досі не фігурує", - сказано у заяві.

"Ми обурені станом розслідування нападів і вбивств громадських активістів та вимагаємо відправити у відставку керівництво херсонської поліції, яка з самого початку саботувала розслідування нападу на Катерину Гандзюк, а також вимагаємо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів  в Україні", - йдеться у заяві.

Активісти вважають, що відсутність "відсутність ефективної реформи поліції та прокуратури є причинами масових переслідувань і нападів на громадських активістів".

"Поки нападники, організатори і замовники понад сотні нападів на громадських активістів, які мали місце за декілька останніх років, не будуть покарані, жоден активіст не може почувати себе в безпеці", - сказано у заяві.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 11 2018 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.