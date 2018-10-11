До трьох років в’язниці за порушення: набув чинності закон про незаконний перетин кордону

Раніше українське законодавства за таке порушення передбачало штраф або адміністративний арешт на 15 діб

У субботу, 10 листопада, набув чинності закон про введення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державної кордону України.

Документ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за незаконний перетин держкордону України росіянами (або особами з іншим громадянством на користь РФ), якщо вони потрапили на територію країни не через пункти пропуску, не мали необхідних документів або надавали документи з недостовірними даними, повідомляється на сайті Верховної Ради.

При повторному порушенні загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років. Якщо при незаконному перетині українського кордону застосовувалася зброя, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше українське законодавства передбачало штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, за відповідний законопроект Верховна Рада проголосувала 18 жовтня. Президент Петро Порошенко підписав його 7 листопада.

Раніше, прикордонники затримали іноземця, який намагався прорватися з Польщі в Україну через пункт пропуску "Краковець" на Львівщині. Затриманий міг перебувати під впливом наркотичних засобів або алкоголю.