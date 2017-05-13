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До законопроекту про кібербезпеку внесені поправки, які можуть "вбити" ProZorro, - Нефьодов

Автор поправок - нардеп від партії "Відродження"
Перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов заявив, що до другого читання законопроекту про кібербезпеку внесені поправки, які загрожують системі електронних закупівель ProZorro.
До законопроекту про кібербезпеку внесені поправки, які можуть "вбити" ProZorro, - Нефьодов Максим Нефьодов. Фото: nv.ua

"У лютому депутат "Відродження" Віктор Бондар вже намагався вбити систему публічних електронних закупівель ProZorro через поправки у законопроект про довірчі послуги. Не пройшло. Сьогодні точно ці ж правки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) ми знайшли вже схваленими до другого читання в законопроекті про кібербезпеку", - написав Нефьодов у Facebook.

Автор всіх семи поправок - той же нардеп Бондар. Комітет, який врахував його поправки, - це комітет з інформатизації і зв'язку, очолюваний Олександром Данченком з "Самопомочі". У нього входить один з лідерів БПП Ігор Гринів.

Експерт пояснив, що ці поправки дають альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro, що створює законодавчу колізію. На електронні майданчики буде поширюватися визначення "критичної інфраструктури", тобто їх будуть контролювати силовики. Електронні майданчики зможуть самі вирішувати, чи потрібне забезпечення тендеру, зокрема вони зможуть вимагати їх застрахувати. Ціни на послуги майданчики встановлюватимуть самі, тоді як зараз вони регулюються Кабміном.

"І все це під соусом безпеки, звичайно!", - обурився Нефьодов.

Як відомо, законопроект про кібербезпеку був прийнятий у першому читанні 20 вересня 2016 року.

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13 05 2017 14:36
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