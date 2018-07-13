Доба на Донбасі: 24 обстріли, ворог застосував міномети, є поранені
На луганському та горлівському напрямках дотримувалась тиша.
На попаснянському та світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське, повідомляє прес-центр ООС.
На донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.
На маріупольському напрямку російські найманці 14 разів обстрілювали українських захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Харчовик.
Поряд із цим, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.
Внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази порушили режим припинення вогню на донецькому та маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських захисників біля Мар’їнки і Талаківки.
За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено та трьох поранено.
Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстрілялижитлові будинки в Золотому-4.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії