Доба на Донбасі: 24 обстріли, ворог застосував міномети, є поранені

Минулої доби російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння.

На луганському та горлівському напрямках дотримувалась тиша.

На попаснянському та світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське, повідомляє прес-центр ООС.

На донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.

На маріупольському напрямку російські найманці 14 разів обстрілювали українських захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Харчовик.

Поряд із цим, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.

Внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази порушили режим припинення вогню на донецькому та маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських захисників біля Мар’їнки і Талаківки.

За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено та трьох поранено.