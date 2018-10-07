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Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому-4

Жертв у результаті події немає
На Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстріляли житлові будинки в Золотому-4.
Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому-4 Фото: news.pn

"Сьогодні 10 липня, в чергове з боку непідконтрольного українській владі населеного пункту Золотого 5, противник підступно обстріляв житлові квартали мешканців Золотого 4", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook

Надати допомогу постраждалим на місце події прибули групи цивільно-військового співробітництва та правоохоронці.

Про цей факт повідомлено представникам СЦКК і міжнародної спостережної місії.

Нагадаємо, що 9 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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10 07 2018 15:36
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