Доба в АТО: 42 обстріли позицій ЗСУ, поранено військового
На маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем бойовики накрили опорні пункти поблизу Павлополя. По укріпленнях неподалік Широкиного, Водяного та Чермалика окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а в Новотроїцькому стріляв снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку продовжуються обстріли опорних пунктів поруч Опитного, Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого, Луганського, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82-мм. По захисниках Авдіївки та шахти Бутівка також бив танк.
На луганському напрямку окупанти стріляли по позиціях українських захисників поблизу Кримського та Попасної з гранатометів різних систем і мінометів калібрів 82-мм та 120-мм. Поблизу Новоолександрівки терористи гатили зі стрілецької зброї та СПГ.
Нагадаємо, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті 5 військових ЗСУ отримали поранення.
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