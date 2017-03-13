Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: 42 обстріли позицій ЗСУ, поранено військового

На маріупольському напрямку застосовувалася артилерія
У понеділок, 13 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 42 рази обстріляли позиції українських військових, поранивши одного бійця ЗСУ.
Доба в АТО: 42 обстріли позицій ЗСУ, поранено військового Фото: АР

На маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем бойовики накрили опорні пункти поблизу Павлополя. По укріпленнях неподалік Широкиного, Водяного та Чермалика окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а в Новотроїцькому стріляв снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку продовжуються обстріли опорних пунктів поруч Опитного, Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого, Луганського, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82-мм. По захисниках Авдіївки та шахти Бутівка також бив танк.

На луганському напрямку окупанти стріляли по позиціях українських захисників поблизу Кримського та Попасної з гранатометів різних систем і мінометів калібрів 82-мм та 120-мм. Поблизу Новоолександрівки терористи гатили зі стрілецької зброї та СПГ.

Нагадаємо, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті 5 військових ЗСУ отримали поранення.

Зазначимо, поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 18:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.