Доба в АТО: 42 обстріли позицій ЗСУ, поранено військового

У понеділок, 13 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 42 рази обстріляли позиції українських військових, поранивши одного бійця ЗСУ.

На маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем бойовики накрили опорні пункти поблизу Павлополя. По укріпленнях неподалік Широкиного, Водяного та Чермалика окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а в Новотроїцькому стріляв снайпер, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку продовжуються обстріли опорних пунктів поруч Опитного, Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого, Луганського, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82-мм. По захисниках Авдіївки та шахти Бутівка також бив танк.

На луганському напрямку окупанти стріляли по позиціях українських захисників поблизу Кримського та Попасної з гранатометів різних систем і мінометів калібрів 82-мм та 120-мм. Поблизу Новоолександрівки терористи гатили зі стрілецької зброї та СПГ.

Нагадаємо, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті 5 військових ЗСУ отримали поранення.