За минулу добу в зоні АТО терористи поранили 5 українських військових

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 82 рази відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті 5 військових ЗСУ отримали поранення.

"Порушуючи існуючі домовленості російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм", - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь по українських позиціях біля Широкиного, Новотроїцького, Мар'їнки і Красногорівки. По Широкино також бив танк. З 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і гранатометів сепаратисти обстрілювали Гнутове, з БМП, СПГ - Водяне, а по Павлопілю і Чермалику вони били з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку позиції сил АТО в Авдіївці бойовики обстріляли зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем, мінометів і танків. Близько 19.00 вони також почали бити по Авдіївці з "Градів".

Опорні пункти сил АТО біля Невельського, Верхньоторецька, Зайцевого, Опитного і Кам'янки терористи обстріляли з мінометів калібру 82 мм. По українських позиціях біля шахти Бутівка бойовики били з БМП і СПГ. З 120 мм мінометів вони обстріляли Луганське.

На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли українські позиції біля Валуйського, Новоолекандрівкі і Новозванівки, а з 120 мм мінометів - укріплення в районі Кримського.

"Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.

Від початку доби в зоні АТО зафіксовано більше 30 обстрілів. Поранено трьох українських військовослужбовців.

Увечері 12 березня бойовики розпочали обстріл позицій українських військових біля міста Авдіївка.