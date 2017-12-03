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На Донбасі поранено трьох українських військових

Терористи продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО
Від початку доби в зоні АТО зафіксовано більше 30 обстрілів. Поранено трьох українських військовослужбовців.
На Донбасі поранено трьох українських військових Фото: AFP

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО станом на 18.00 12 березня 2017 року.

Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку, де ворог по укріпленнях неподалік Мар’їнки вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, а згодом долучив 82 мм міномети і танк. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російські терористи використовували поруч Широкіного, Гнутового та Водяного. 

На Донецькому напрямку під Авдіївкою окупанти для обстрілів позицій сил АТО використовували стрілецьку зброю, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, а згодом ще й 82 мм міномети. Під Новотроїцьким вів вогонь снайпер, а поруч Зайцевого – БМП. Опорні пункти в районі Луганського обстрілювались з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а з гранатометів позиції неподалік Майорська.

На Луганському напрямку по укріпленням неподалік Валуйського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, енергетики 12 березня не змогли здійснити візуальний огляд пошкоджень лінії електропередачі у Авдіївки.

Поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.

На Луганщині, у селі Кримське офіцер зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 93 бригади застрелив радіотелефоніста.

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12 03 2017 18:40
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