На Луганщині український офіцер застрелив колегу на фронті, – ЗМІ

На Луганщині, у селі Кримське офіцер зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 93 бригади застрелив радіотелефоніста.

Інцидент трапився ще в ніч на 1 березня. Офіцер разом з радіотелефоністом випивали і під час цього між військовими виник конфлікт, повідомляє одеське видання "Таймер".

Радіотелефоніст взяв до рук автомат. А офіцер вихопив зброю у колеги, направив на нього та тричі вистрілив. Солдат помер на місці. Від отриманих поранень радіотелефоніст помер на місці.

Офіцера вже взяли під варту.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2017-го року на Чернігівщині солдат до смерті забив свого товариша арматурою.