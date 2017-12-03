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На Луганщині український офіцер застрелив колегу на фронті, – ЗМІ

Офіцера вже взяли під варту
На Луганщині, у селі Кримське офіцер зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 93 бригади застрелив радіотелефоніста.
На Луганщині український офіцер застрелив колегу на фронті, – ЗМІ Фото: Міноборони України

Інцидент трапився ще в ніч на 1 березня. Офіцер разом з радіотелефоністом випивали і під час цього між військовими виник конфлікт, повідомляє одеське видання "Таймер".

Радіотелефоніст взяв до рук автомат. А офіцер вихопив зброю у колеги, направив на нього та тричі вистрілив. Солдат помер на місці. Від отриманих поранень радіотелефоніст помер на місці.

Офіцера вже взяли під варту.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2017-го року на Чернігівщині солдат до смерті забив свого товариша арматурою.

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12 03 2017 15:15
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