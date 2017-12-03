НОВИНИНа Луганщині, у селі Кримське офіцер зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 93 бригади застрелив радіотелефоніста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині український офіцер застрелив колегу на фронті, – ЗМІ
Офіцера вже взяли під варту
Фото: Міноборони України
Інцидент трапився ще в ніч на 1 березня. Офіцер разом з радіотелефоністом випивали і під час цього між військовими виник конфлікт, повідомляє одеське видання "Таймер".
Радіотелефоніст взяв до рук автомат. А офіцер вихопив зброю у колеги, направив на нього та тричі вистрілив. Солдат помер на місці. Від отриманих поранень радіотелефоніст помер на місці.
Офіцера вже взяли під варту.
Нагадаємо, що наприкінці січня 2017-го року на Чернігівщині солдат до смерті забив свого товариша арматурою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 03 2017 15:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків