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Доба в АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети

На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги
За минулу добу, 5 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я - ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.
Доба в АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети Фото:unian

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних угрупувань продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й із мінометів великого калібру, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО неподалік Лебединського на Приазов’ї, чим  порушив Мінські домовленості.

Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

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06 02 2018 07:19
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