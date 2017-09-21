Доба в АТО: бойовики тричі порушили перемир’я
"Зокрема, близько першої ночі бойовики били з великокаліберних кулеметів поблизу Талаківки. А стрілецька зброя окупантів працювала біля Павлополя, що на приморському напрямку. Під час обох обстрілів українські військовики відкривали вогонь у відповідь", – повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
При цьому наголошується, що на луганському напрямку, на околицях Донця, близько опівночі незаконні збройні формування обстріляли сили АТО з автоматичного гранатомету.
"Незважаючи на поодинокі збройні провокації з боку ворога, українські військовики й надалі продовжують брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу та допомагають місцевому населенню. Так, лише за день на приморському напрямку наші сапери обстежили понад 4 га територій, на яких виявили та знешкодили понад 190 одиниць вибухонебезпечних предметів. А поблизу Новолуганського армійці спільно з представниками компанії The Halo Trust проводять роботи з розмінування сільськогосподарських угідь місцевого аграрного підприємства", – додають у штабі.
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 19 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовий отримав поранення.
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