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Доба в АТО: бойовики тричі порушили перемир’я

День у зоні АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я
Упродовж 21 вересня ситуація у районі проведення Антитерористичної операції залишалася відносно спокійною. Від опівночі бойовики тричі порушили перемир’я.
Доба в АТО: бойовики тричі порушили перемир’я Фото: unian.ua

"Зокрема, близько першої ночі бойовики били з великокаліберних кулеметів поблизу Талаківки. А стрілецька зброя окупантів працювала біля Павлополя, що на приморському напрямку. Під час обох обстрілів українські військовики відкривали вогонь у відповідь", – повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

При цьому наголошується, що на луганському напрямку, на околицях Донця, близько опівночі незаконні збройні формування обстріляли сили АТО з автоматичного гранатомету. 

"Незважаючи на поодинокі збройні провокації з боку ворога, українські військовики й надалі продовжують брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу та допомагають місцевому населенню. Так, лише за день на приморському напрямку наші сапери обстежили понад 4 га територій, на яких виявили та знешкодили понад 190 одиниць вибухонебезпечних предметів. А поблизу Новолуганського армійці спільно з представниками компанії The Halo Trust проводять роботи з розмінування сільськогосподарських угідь місцевого аграрного підприємства", – додають у штабі.

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 19 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовий отримав поранення.

 
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21 09 2017 20:11
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