Доба в АТО: бойовики здійснили 45 обстрілів, четверо військових пранено
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Приморському напрямку по морських піхотинцях у районі Водяного, противник бив з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 82 мм ворог використав у районі Красногорівки. Озброєння БТР, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Павлополя. По позиціях ЗСУ в Широкиному терористи вели вогонь з озброєння БМП, а під Гнутовим і Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку під вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинились оборонці Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-мм мінометів, а захисників Опитного – з кулеметів великого калібру. По позиціях поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
На Луганському напрямку захисників Кримського та Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ накривали вогнем з мінометів калібру 120-мм та гранатометів. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів, а захисників Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку обстановка загострилася, ворог почав застосовувати важке озброєння.
Зазначимо, що під час брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що із початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули понад 2,6 тис. військових.
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