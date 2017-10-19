Доба в АТО: бойовики зменшили кількість обстрілів, втрат серед ЗСУ немає

На Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції з початку доби бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів в Авдіївці. З цієї ж зброї велися бойові дії у районі шахти "Бутівка" і Зайцевого.

На маріупольському напрямку ворожі війська застосували вогнепальну зброю біля Талаковки, - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Під час 2 обстрілу, коли виникала пряма загроза життю наших військових Збройні сили України застосовували зброю на ураження противника. З початку доби втрат серед бійців сил АТО немає", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі продовжила загострюватись. Ворог суттєво збільшив кількість вогневих провокацій та все частіше застосовував міномети різних калібрів.

