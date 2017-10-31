Доба в АТО: один український військовослужбовець отримав поранення
"Так, на Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків.
А на Маріупольському напрямку, близько 21 години ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - інформує прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, проросійські найманці випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.
Загалом за минулу добу окупанти 10 разів порушили перемир’я. Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.
Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань Донбасу обстріляли підконтрольні їм же території в районі селища Піски в Донецькій області.
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