Доба в АТО: один український військовослужбовець отримав поранення

У зоні проведення АТО минула доба завершилась без суттєвих змін в обстановці. Увечері російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій, проте повного дотримання режиму тиші вздовж лінії розмежування не було.

"Так, на Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків.

А на Маріупольському напрямку, близько 21 години ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, проросійські найманці випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.

Загалом за минулу добу окупанти 10 разів порушили перемир’я. Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань Донбасу обстріляли підконтрольні їм же території в районі селища Піски в Донецькій області.