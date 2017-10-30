Військове телебачення показало, як бойовики обстрілюють свої позиції на Донбасі, - ВІДЕО Ворог зробив цинічну провокацію

Представники незаконних збройних формувань Донбасу обстріляли підконтрольні їм же території в районі селища Піски в Донецькій області.

Фото: EPA/UPG

Про це заявив на брифінгу в понеділок представник Міноборони по АТО Андрій Лисенко, пише Укрінформ. "У районі Пісок перед початком чергового обстрілу ворог зробив цинічну провокацію, накривши свої передові позиції вогнем запальними патронами з БМП", - сказав Лисенко. Нагадаємо, у вечірньому зведенні 30 жовтня вказується, що проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, під удар терористів потрапили житлові квартали Водяного. Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

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