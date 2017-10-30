CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники незаконних збройних формувань Донбасу обстріляли підконтрольні їм же території в районі селища Піски в Донецькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військове телебачення показало, як бойовики обстрілюють свої позиції на Донбасі, - ВІДЕО
Ворог зробив цинічну провокацію
Фото: EPA/UPG
Про це заявив на брифінгу в понеділок представник Міноборони по АТО Андрій Лисенко, пише Укрінформ.
"У районі Пісок перед початком чергового обстрілу ворог зробив цинічну провокацію, накривши свої передові позиції вогнем запальними патронами з БМП", - сказав Лисенко.
Нагадаємо, у вечірньому зведенні 30 жовтня вказується, що проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, під удар терористів потрапили житлові квартали Водяного.
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.
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30 10 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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