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Військове телебачення показало, як бойовики обстрілюють свої позиції на Донбасі, - ВІДЕО

Ворог зробив цинічну провокацію
Представники незаконних збройних формувань Донбасу обстріляли підконтрольні їм же території в районі селища Піски в Донецькій області.
Військове телебачення показало, як бойовики обстрілюють свої позиції на Донбасі, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

Про це заявив на брифінгу в понеділок представник Міноборони по АТО Андрій Лисенко, пише Укрінформ.

"У районі Пісок перед початком чергового обстрілу ворог зробив цинічну провокацію, накривши свої передові позиції вогнем запальними патронами з БМП", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 30 жовтня вказується, що проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, під удар терористів потрапили житлові квартали Водяного.

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

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30 10 2017 21:40
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