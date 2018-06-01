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Доба в АТО: один український військовий зазнав поранення

Стан здоров'я українського захисника характеризується як задовільний
Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає.
Доба в АТО: один український військовий зазнав поранення Фото: dpsu.gov.ua

Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку у першій половині доби загарбники зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли наших захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом – із мінометів калібру 82-мм.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир’я.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, що за добу, 4 січня, бойовики 2 рази порушили перемир'я – 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.

 
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06 01 2018 10:20
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