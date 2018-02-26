Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17:30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ", - йдеться у звіті.
На Луганському напрямку ворог випустив 7 мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого.
З гранатометів різних видів та стрілецької зброї противник вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського.
На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, зі стрілецької зброї обстрілювали захисників шахти Бутівка.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.
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