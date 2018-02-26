Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий

На Луганському напрямку ворог випустив 7 мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого

За минулу добу, 25 лютого, бойовики 5 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув, ще 1 військовий - отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17:30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог випустив 7 мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого.

З гранатометів різних видів та стрілецької зброї противник вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, зі стрілецької зброї обстрілювали захисників шахти Бутівка.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.