Доба в ООС: три обстріли, одного окупанта знищено
Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.
Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє прес-центр ООС.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 12 січня одного окупанта знищено та одного поранено.
Протягом поточної доби, станом на 7:00, ворог вогонь не відкривав.
Нагадаємо, що військовослужбовці одного з арсеналів Збройних сил України у вівторок, 8 січня, знешкодили безпілотник, виявлений в декількох кілометрах від військового об'єкта.
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