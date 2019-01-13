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Доба в ООС: три обстріли, одного окупанта знищено

Втрат серед українських військових немає
Минулої доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню і зазнали втрат.
Доба в ООС: три обстріли, одного окупанта знищено Фото: facebook.com/kommander.nord

Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє прес-центр ООС.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 12 січня  одного окупанта знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби, станом на 7:00, ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, що військовослужбовці одного з арсеналів Збройних сил України у вівторок, 8 січня, знешкодили безпілотник, виявлений в декількох кілометрах від військового об'єкта.

 

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13 01 2019 10:53
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