Добкін не захотів коментувати інформацію про позбавлення недоторканності

Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

Добкін не захотів висловлювати своє ставлення до інформації про те, що найближчим часом його можуть позбавити недоторканності, повідомляє "Українська правда".

Своє рішення нардеп аргументувавши тим, що УП заблокувала його сторінку у соціальній мережі Twitter.

"Як у вас вистачає совісті телефонувати і просити у мене коментар, якщо ви мене у соціальних мережах внесли до "чорного списку" і позбавили можливості насолоджуватися вашою творчістю?", - сказав він.

На зауваження про те, що УП дає можливість висловити свою позицію в особистому спілкуванні із журналістом, Добкін заявив: "Собі залиште цю можливість. Останні, з ким я розмовлятиму, це будете ви".

Водночас Добкін відповів на запитання, чи перебуває він в Україні.

"Я зараз в Україні. Не дочекаєтеся", - сказав він.

Як повідомляв iPress.ua, наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Нагадаємо, що 16 вересня правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

За словами Луценка, обшуки здійснені в рамках розслідування справи про незаконне виділення 650 гектарів харківської землі владою міста.

28 червня стало відомо, що за результатами нових обшуків у приміщенні Харківської міськради вилучено документи, які містять дані про незаконність виділення земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння злочину службовими особами міськради.

Того ж дня Луценко анонсував подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата, не назвавши його імені.