Правоохоронці знову провели обшуки в Харківській міськраді
В ході обшуків правоохоронцями було вилучено документи щодо виділення земельних ділянок, повідомляє сайт ГПУ.
Обшуки пройшли в рамках великої кримінальної справи про земельні махінації в Харкові.
Слідство вважає, що посадові особи Харківської міськради у 2008-2014 роках створили 90 кооперативів, засновниками та учасниками яких були близькі їм особи, а потім організували передачу їм земельних ділянок площею 650 га і вартістю 4 млрд грн.
Як відомо, 24 березня заступникові мера Харкова Тетяні Овінніковій повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 і ч.2 ст.364 КК України, тобто пособництві в незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території Харкова в інтересах третіх осіб.
13 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про отриманий у суді дозвіл на арешт віце-мера Харкова Тетяни Овіннікової, обвинуваченої у земельних махінаціях. Суд у Києві обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в сумі 30 млн грн. Протягом п'яти днів за Овіннікову внесли заставу. За словами адвоката Юлії Плетнєвої, захист має намір добитися виправдувального вироку в суді, оскільки "інкриміновані Овінніковій дії не входили в її посадові обов'язки, а всі рішення по землі приймаються голосуванням депутатів на сесіях".
Нагадаємо, що посадових осіб КП "Харківський дата центр" підозрюють у зловживанні службовим становищем під час придбання програмного забезпечення у ТОВ "Фінмарт", що могло призвести до завищення ціни на 23 млн грн.
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