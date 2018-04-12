Доходи місцевих бюджетів з початку 2018 року зросли на 22,5%, - Зубко

Доходи за 11 місяців 2018 року вже перевищили річні доходи за 2017 рік

З початку 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5% і склали 212,5 млрд гривень.

"За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5%, або на 39 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 212,5 млрд грн", - заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, повідомляє "Урядовий портал".

Також Зубко зазначив, що доходи місцевих бюджетів на поточний момент склали 95,1% від плану на весь рік, а надходження за 11 місяців 2018 року перевищують доходи, отримані за весь 2017 рік, на 10,7% - 20,6 млрд гривень.