БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗ початку 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5% і склали 212,5 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доходи місцевих бюджетів з початку 2018 року зросли на 22,5%, - Зубко
Доходи за 11 місяців 2018 року вже перевищили річні доходи за 2017 рік
Фото: minregion.gov.ua
"За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5%, або на 39 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 212,5 млрд грн", - заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, повідомляє "Урядовий портал".
Також Зубко зазначив, що доходи місцевих бюджетів на поточний момент склали 95,1% від плану на весь рік, а надходження за 11 місяців 2018 року перевищують доходи, отримані за весь 2017 рік, на 10,7% - 20,6 млрд гривень.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.
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