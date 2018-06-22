Доки не виконані рекомендації Венеціанської комісії, Угорщина не підтримуватиме відносини Україна-НАТО

Сіярто визнав, що така домовленість була досягнута за участю американської сторони

Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участю українського президента Петра Порошенка, але й надалі блокує Комісію Україна-НАТО.

Угорщина не підтримуватиме відносини між Україною та НАТО, доки Українська держава не виконає рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Рішення угорського уряду – однозначне. Венеціанська комісія дала рекомендації, і доти, доки ці рекомендації не буде виконано, ми не можемо підтримувати відносини України з НАТО ... У Брюсселі в липні проводитиметься засідання НАТО щодо безпеки в Чорному морі, куди запросять Україну та президента України. Ми не маємо нічого проти, як вашого президента запросять на цю подію", – сказав Сіярто у п'ятницю в Закарпатській області, відповідаючи на запитання щодо можливості розблокування саміту Україна-НАТО Угорщиною, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сіярто зазначив, що проводив консультації з цього питання з держсекретарем США Майком Помпео.

"Кілька тижнів тому я зустрівся у Вашингтоні з паном Помпео, але я йому розповів, щоб ми не маємо нічого проти , щоби в рамках саміту відбулося засідання щодо безпеки на чорному морі, на яке запросять президента України", – цитує Сіярто "Європейська правда".

Джерела видання в дипломатичних колах підтвердили, що Порошенко вже отримав запрошення на таку зустріч.

Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.