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Долар на "чорному" ринку досяг рівня 28,8 грн

Євро торгується на рівні 30,09-30,37 гривні
На неофіційному готівковому валютному ринку курс долара досяг рівня 28,8 гривні за долар.
Долар на "чорному" ринку досяг рівня 28,8 грн Фото: Reuters

Так, станом на 11:30 покупці виставляли заявки в середньому по 28,61 гривні за долар, продавці - на рівні 28,79 гривні за долар, - свідчать дані Finance.UA.

Фото:miniaylo.finance.ua

При цьому обсяг пропозицій продавців майже втричі перевищує обсяг пропозицій покупців.

У той же час, офіційний курс гривні на 16 січня встановлений на рівні 27,66 гривні за долар.

Що стосується євро, то на "чорному" ринку європейська валюта торгується на рівні 30,09-30,37 гривні.

Нагадаємо, 13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 27,65-27,75 гривні за долар.

 
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15 01 2017 13:26
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