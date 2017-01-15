Долар на "чорному" ринку досяг рівня 28,8 грн

На неофіційному готівковому валютному ринку курс долара досяг рівня 28,8 гривні за долар.

Так, станом на 11:30 покупці виставляли заявки в середньому по 28,61 гривні за долар, продавці - на рівні 28,79 гривні за долар, - свідчать дані Finance.UA.

Фото:miniaylo.finance.ua

При цьому обсяг пропозицій продавців майже втричі перевищує обсяг пропозицій покупців.

У той же час, офіційний курс гривні на 16 січня встановлений на рівні 27,66 гривні за долар.

Що стосується євро, то на "чорному" ринку європейська валюта торгується на рівні 30,09-30,37 гривні.

Нагадаємо, 13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 27,65-27,75 гривні за долар.