БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа неофіційному готівковому валютному ринку курс долара досяг рівня 28,8 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Долар на "чорному" ринку досяг рівня 28,8 грн
Євро торгується на рівні 30,09-30,37 гривні
Фото: Reuters
Так, станом на 11:30 покупці виставляли заявки в середньому по 28,61 гривні за долар, продавці - на рівні 28,79 гривні за долар, - свідчать дані Finance.UA.
Фото:miniaylo.finance.ua
При цьому обсяг пропозицій продавців майже втричі перевищує обсяг пропозицій покупців.
У той же час, офіційний курс гривні на 16 січня встановлений на рівні 27,66 гривні за долар.
Що стосується євро, то на "чорному" ринку європейська валюта торгується на рівні 30,09-30,37 гривні.
Нагадаємо, 13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 27,65-27,75 гривні за долар.
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