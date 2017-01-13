БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,65-27,75 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня продовжує падіння: долар і євро дорожчають
Міжбанк закрився суттєвим падінням гривні
Фото: Getty Images
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,65-27,75 гривні;
Євро - 29,32-29,43 гривні;
Російський рубль - 0,4651-0,4671 гривні, інформує Finance.ua.
12 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 17:00 встановилися на рівні 27,26-27,34 гривні за долар.
Нагадаємо, що Національний банк пояснив зниження курсу гривні сезонним спаданням ділової активності.
Для зміцнення гривні НБУ продасть $100 млн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2017 19:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles
влажность:
давление:
ветер: