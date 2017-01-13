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Гривня продовжує падіння: долар і євро дорожчають

Міжбанк закрився суттєвим падінням гривні
13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,65-27,75 гривні за долар.
Гривня продовжує падіння: долар і євро дорожчають Фото: Getty Images

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,65-27,75 гривні;

Євро - 29,32-29,43 гривні;

Російський рубль - 0,4651-0,4671 гривні, інформує Finance.ua.

12 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 17:00 встановилися на рівні 27,26-27,34 гривні за долар.

Нагадаємо, що Національний банк пояснив зниження курсу гривні сезонним спаданням ділової активності.

Для зміцнення гривні НБУ продасть $100 млн.

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13 01 2017 19:18
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