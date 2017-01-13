Гривня продовжує падіння: долар і євро дорожчають Міжбанк закрився суттєвим падінням гривні

13 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,65-27,75 гривні за долар.

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На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США – 27,65-27,75 гривні; Євро - 29,32-29,43 гривні; Російський рубль - 0,4651-0,4671 гривні, інформує Finance.ua. 12 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 17:00 встановилися на рівні 27,26-27,34 гривні за долар. Нагадаємо, що Національний банк пояснив зниження курсу гривні сезонним спаданням ділової активності. Для зміцнення гривні НБУ продасть $100 млн.

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