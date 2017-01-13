Для зміцнення гривні Нацбанк продасть $100 млн

Останніми днями на міжбанку дешевшає українська валюта, досягнувши показників 27,61 гривні за долар

Національний банк України оголосив про продаж на міжбанку 100 мільйонів доларів.

Останніми днями на міжбанку дешевшає українська валюта, досягнувши показників 27,61 гривні за долар.

В НБУ пояснили, що зараз на ринку існує недостатня пропозиція іноземної валюти.

"Нижчу пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності. Є дещо менше надходження виручки від експорту врожаю агрокультур", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, пише "ВВС Україна".

Щоб укріпити курс гривні, НБУ 13 січня продасть на аукціоні на міжбанку 100 мільйонів доларів.

"Обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 млрд доларів США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - заявили в Нацбанку.

Нагадаємо, 6 січня Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.