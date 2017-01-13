Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Для зміцнення гривні Нацбанк продасть $100 млн

Останніми днями на міжбанку дешевшає українська валюта, досягнувши показників 27,61 гривні за долар
Національний банк України оголосив про продаж на міжбанку 100 мільйонів доларів.
Для зміцнення гривні Нацбанк продасть $100 млн Фото: finance.obozrevatel.com

Останніми днями на міжбанку дешевшає українська валюта, досягнувши показників 27,61 гривні за долар.

В НБУ пояснили, що зараз на ринку існує недостатня пропозиція іноземної валюти.

"Нижчу пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності. Є дещо менше надходження виручки від експорту врожаю агрокультур", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, пише "ВВС Україна".

Щоб укріпити курс гривні, НБУ 13 січня продасть на аукціоні на міжбанку 100 мільйонів доларів.

"Обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 млрд доларів США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - заявили в Нацбанку.

Нагадаємо, 6 січня Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2017 12:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat