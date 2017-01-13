Для зміцнення гривні Нацбанк продасть $100 млн
Останніми днями на міжбанку дешевшає українська валюта, досягнувши показників 27,61 гривні за долар.
В НБУ пояснили, що зараз на ринку існує недостатня пропозиція іноземної валюти.
"Нижчу пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності. Є дещо менше надходження виручки від експорту врожаю агрокультур", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, пише "ВВС Україна".
Щоб укріпити курс гривні, НБУ 13 січня продасть на аукціоні на міжбанку 100 мільйонів доларів.
"Обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 млрд доларів США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - заявили в Нацбанку.
Нагадаємо, 6 січня Національний банк знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 10 січня до 27,02 гривні за долар.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: