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Долгополов вперше за чотири роки пробився в друге коло US Open

Далі українського тенісиста чекає протистояння з 15-ю ракеткою турніру Томашем Бердихом
Перша ракетка України Олександр Долгополов пробився до другого раунду турніру Великого Шолома US Open.
Долгополов вперше за чотири роки пробився в друге коло US Open Олександр Долгополов Фото: isport.ua

Про це повідомляє Великий теніс України.

Українському тенісисту вдалося зломити опір свого суперника з Німеччини Яна-Леннарда Штруффа за дві з половиною години - 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 3:6. У вирішальній партії Долгополову вистачило одного брейка, щоб завершити матч на свою користь.

Востаннє Олександр зіграв у другому раунді Відкритого чемпіонату США ще в 2013-му році. Після цього програв у стартовому матчі в сезоні-2015 Сему Гроту, а в минулому році не зміг завершити поєдинок першого кола проти Давида Феррера.

Далі нашого тенісиста чекає протистояння з 15-ю ракеткою турніру Томашем Бердихом. Раніше суперники провели п'ять очних матчів і всі на хардових Мастерсах. Чех веде 4:1, а останній поєдинок Бердиха і Долгополова (в Цинциннаті два роки тому) залишився в активі українця.

Раніше повідомлялося, що українка Еліна Світоліна вийшла в друге коло US Open.

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30 08 2017 23:35
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