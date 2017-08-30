Долгополов вперше за чотири роки пробився в друге коло US Open

Перша ракетка України Олександр Долгополов пробився до другого раунду турніру Великого Шолома US Open.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Українському тенісисту вдалося зломити опір свого суперника з Німеччини Яна-Леннарда Штруффа за дві з половиною години - 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 3:6. У вирішальній партії Долгополову вистачило одного брейка, щоб завершити матч на свою користь.

Востаннє Олександр зіграв у другому раунді Відкритого чемпіонату США ще в 2013-му році. Після цього програв у стартовому матчі в сезоні-2015 Сему Гроту, а в минулому році не зміг завершити поєдинок першого кола проти Давида Феррера.

Далі нашого тенісиста чекає протистояння з 15-ю ракеткою турніру Томашем Бердихом. Раніше суперники провели п'ять очних матчів і всі на хардових Мастерсах. Чех веде 4:1, а останній поєдинок Бердиха і Долгополова (в Цинциннаті два роки тому) залишився в активі українця.

Раніше повідомлялося, що українка Еліна Світоліна вийшла в друге коло US Open.