Дональд Трамп: Обама дозволив Росії анексувати Крим

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим, і знову підтримав повернення Росії до G8.

"Обама дозволив забрати Крим. Обама може говорити все, що захоче, але він дозволив Росії забрати Крим. Я міг мати зовсім інше ставлення. Але ви маєте поставити своє питання президенту Обамі. Чому він це зробив?", - заявив Дональд Трамп на прес-конференції в Канаді за підсумками його участі у саміті G7, інформує Fox News.

Американський президент знову підтвердив, що підтримує повернення Росії до групи найбільш розвинених економік світу.

"Я б хотів бачити Росію в G8 напротивагу до G7. Я би сказав, що G8 – більш значуща група, ніж G7", - сказав Трамп.

Американський президент наголосив, що повернення Росії стало би "активом" для всіх країн і "так було би краще для всіх".

"Ми шукаємо миру для світу… ми не прагнемо грати в ігри", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

Водночас, країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - підсумувала канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.