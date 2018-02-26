Дрони стали учасниками показу Dolce&Gabbana, - ВІДЕО

Показ Gucci з відрубаними головами і дракончиками переплюнути важко, але Dolce&Gabbana все-таки спробували.

Доменіко і Стефано вирішили підкупити технологіями - їх вчорашнє шоу почалося з демонстрації аксесуарів, які відкривали не моделі, а дрони, які несли у своїх пластикових "руках" сумки-рідікюлі.

Читайте також: Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Нагадаємо, що згідно з даними дослідження консалтингової компанії McKinsey & Co, як мінімум 800 млн людей по всьому світу втратять роботу через поширення роботів і автоматизацію до 2030 року.