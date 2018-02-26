НОВИНИПоказ Gucci з відрубаними головами і дракончиками переплюнути важко, але Dolce&Gabbana все-таки спробували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дрони стали учасниками показу Dolce&Gabbana, - ВІДЕО
Найбільш дисципліновані моделі
Фото: скріншот
Доменіко і Стефано вирішили підкупити технологіями - їх вчорашнє шоу почалося з демонстрації аксесуарів, які відкривали не моделі, а дрони, які несли у своїх пластикових "руках" сумки-рідікюлі.
Читайте також: Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році
Нагадаємо, що згідно з даними дослідження консалтингової компанії McKinsey & Co, як мінімум 800 млн людей по всьому світу втратять роботу через поширення роботів і автоматизацію до 2030 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2018 19:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі