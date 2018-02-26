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Дрони стали учасниками показу Dolce&Gabbana, - ВІДЕО

Найбільш дисципліновані моделі
Показ Gucci з відрубаними головами і дракончиками переплюнути важко, але Dolce&Gabbana все-таки спробували.
Дрони стали учасниками показу Dolce&Gabbana, - ВІДЕО Фото: скріншот

Доменіко і Стефано вирішили підкупити технологіями - їх вчорашнє шоу почалося з демонстрації аксесуарів, які відкривали не моделі, а дрони, які несли у своїх пластикових "руках" сумки-рідікюлі.

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Нагадаємо, що згідно з даними дослідження консалтингової компанії McKinsey & Co, як мінімум 800 млн людей по всьому світу втратять роботу через поширення роботів і автоматизацію до 2030 року.

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26 02 2018 19:46
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