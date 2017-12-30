Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Окрім успішних застосувань роботизованих систем в ході операцій, вченим також вдалось підключити мозок людини до інтернету з метою забезпечення інтерактивності між користувачами інтерфейсу та їх мозком, а згодом і для навчання штучного інтелекту

Штучний інтелект (ШІ) з обов'язками перед державою, успішна імплантація зубів здійснена роботом-стоматологом, розвиток транспорту на автопілоті та бум криптовалюти Bitcoin - згадуємо чим дивував у 2017-му році світ технологій.

Роботи і медицина

Технологічний прогрес цього року знову частково покращив якість медицини. У січні бельгійські лікарі, за допомогою роботизованого пристрою, провели операцію на очах: пацієнту вдалось видалити закупорку у вені сітківки. Роботу дісталось завдання стабілізувати мікрорухи хірурга та утримувати голку більше 10 хвилин до повного завершення ін'єкції. Розробку системи почали у 2010 році і через сім років її вдалось успішно застосувати. ЗМІ зауважували, що це перший випадок в офтальмологічній хірургії, однак, виявилось, що минулого року в Оксфорді вже вдалось врятувати зір людині, завдяки роботу – пацієнтом був 70-річний священик. Не зважаючи на це, подія все одно важлива. Оперативне втручання на органах зору потребує особливого рівня точності та рухів, так як очі – складний орган і застосування роботизованих систем неабияк доречне.

Зокрема, завдяки технологіям, людство наблизилось до вирішення проблеми незрячих. У Гарварді в лютому розробили чіп, який, стимулюючи зорову зону кори головного мозку, створює імітацію зору без допомоги очей. Чіп ще тестують на приматах. Подібну технологію вчені розробляють вже не перший рік, однак вона має свої недоліки: якщо чіп імплантований в мозок – з часом електроди обростають тканинами і він перестає повноцінно працювати.

Допомогти незрячим вирішила і компанія Microsoft, яка створила додаток для смартфонів, що функціонує на базі нейромереж: коли користувач наводить камеру телефону на об'єкт, додаток розпізнає його і розповідає власнику гаджету, що відбувається навколо. Додаток допомагає розпізнати як людей і місцевість, так і предмети та товари в магазині. Власник може завантажити фото друга і програма, запам’ятавши його, наступного разу просто назве ім’я товариша.

Цього року також робота застосували і в стоматології, проте операція проходила вже без втручання лікаря - машині дозволили самостійно імплантувати пацієнту надруковані на 3D-принтері зуби. Однак медики все одно були присутні в ході операції. Робота розробили у Китаї, щоб подолати дефіцит кваліфікованих стоматологів та звести до мінімуму помилки, яких допускає людина. Подібна операція і справді пройшла вперше та ще й успішно. Ймовірніше, такий прогрес не призведе до зниження цін на стоматологічні послуги.

Як зазначила стоматолог Леся Шеренговська у коментарі для iPress.ua, зростання кількості таких роботів знизить кількість фахівців серед людей, особливо серед непрофесіоналів і на ринку залишаться лише конкурентноспроможні спеціалісти.

Відповідно, такий сценарій не зменшить вартість стоматологічних послуг, адже "чим менше є професійних фахівців - тим дорожче коштують їхні послуги". В майбутньому у даній сфері, на думку стоматолога, люди і роботи зможуть повноцінно співпрацювати, а вибір методів лікування залишатиметься за пацієнтом, а саме вибір "між точністю перших (роботів, - ред.) та повною відсутністю свідомості, емоцій, співчуття, розуміння й між можливістю допущення лікарської помилки (враховуючи людський фактор) та свідомим сприйняттям пацієнта". "А можливий найбільш очевидний - третій варіант: симбіоз роботів та людей. Де люди-стоматологи програмуватимуть роботів на виконання тих чи інших операцій. Таким чином, об'єднається точність, якість виконання послуги та свідомість й емоційний фон людей", - підсумовує фахівець.

Проте на цьому вчені у 2017-му не зупинились. Біомедичним інженерам вдалося розробили інтерфейс, який підключає мозок людини до інтернету. Brainternet працює на підставі перетворення сигналів мозку на "пряму мозкову трансляцію", яка потім надходить на невеликий комп'ютер Raspberry Pi. Потім ці дані надходять на веб-сайт, за допомогою якого кожен бажаючий може відстежувати мозкову активність іншої людини. Для тестування задуманого фахівцям знадобився бездротовий пластиковий шолом з електродами, який не обмежує діяльність піддослідних. Для обробки даних застосовується спеціальний алгоритм. Аналізуючи інформацію, що надходить, він пов'язує конкретні патерни електричної активності мозку з певними типами дій. Наприклад, система здатна визначити, коли людина йде, а коли стоїть. Засновники проекту прагнуть забезпечити інтерактивність між користувачами та їх мозком.

"Brainternet прагне спростити розуміння людини діяльності власного мозку та мозку інших людей", - пояснює ініціатор проекту Адам Пантанович. Зокрема фахівці планують "прокачати" систему до створення програми для смартфонів, яка зможе допомогти в навчанні штучного інтелекту.

Успіхи штучного інтелекту

В продовження теми штучного інтелекту згадуємо, що Саудівська Аравія у жовтні надала підданство роботу Софії. Це перший випадок реєстрації обов’язків штучного інтелекту перед державою, у даному випадку перед монархією. Після оголошення новини на саміті, Софія у своїй промові зазначила, що людям не варто турбуватися про небезпеку штучного інтелекту. Відповідаючи на запитання журналіста про можливість повстання ШІ, робот зазначив, що той забагато читає про Ілона Маска та дивиться голівудських фільмів. "Не хвилюйся, якщо ти будеш добрим зі мною, я буду доброю з тобою", - підсумувала Софія. Зокрема журналісти згадали, що Софія – той самий робот, який рік тому сказав своєму творцю Девіду Хансону, що знищить людство. Очевидно, вона передумала. Шкіра Софії створена з силікону і виглядає дуже натуральною, камери в її очах в поєднанні з комп'ютерними алгоритмами дають їй можливість відстежувати обличчя, впізнавати людей, встановлювати зоровий контакт. Андроїд вміє вести діалог і зображати більше 60 емоцій.

Прогресу у взаємодії зі штучним інтелектом на державному рівні досягли також у Арабських Еміратах – у жовтні там призначили першого міністра з питань штучного інтелекту. Ним став 27-річний Омар Бін Султан. Завдання відомства - створення інноваційного та високопродуктивного середовища шляхом інвестування в штучний інтелект. Зокрема новостворене міністерство займатиметься питанням будівництва поселень на Марсі, які планують звести до 2117 року. До слова, в ОАЕ планують побудувати місто (за рахунок уряду), у якому можна буде зімітувати умови життя на Червоній планеті. Під проект виділять 117 гектарів землі. Усередині, під футуристичними куполами, будуть лабораторії, які допоможуть з'ясувати, як люди будуть споживати їжу, енергію і воду у позаземних умовах. Також там планують побудувати музей, присвячений найбільшим космічним досягненням людства. Вартість такого проекту, згідно з підрахунками влади, близько $136 млн.



Фото: instagram.com/dubaimediaoffice

У США нещодавно представили систему штучного інтелекту DARE, яка може розпізнати брехню підсудного за його обличчям і голосом. Розробники зазначають, що програма з тестовим завданням впоралася краще людей: система перевірила на правдивість показань з 15 відеозаписів судових засідань і правильно визначила брехню у 92% випадках, натомість люди впорались з цим завданням на 81%. DARE розпізнає малопомітні зміни в виразі обличчя людей, які вказують на те, що хтось бреше - піднімає брови, хмуриться, підвертає губу, випинає губу чи повертає голову. Однак зазначається, що результат з реальними судовими засіданнями може відрізнятись, так як неправдиві свідчення підсудні можуть приховувати краще.

Скандальні боти

Окрему увагу світу привернули у 2017 році інтернет-боти, а саме російські. Скандал навколо них почався у вересні, коли у компанії Facebook заявили, що за два роки близько 470 фейкових облікових записів і сторінок, які діяли з території РФ, поширили близько 3-х тисяч рекламних повідомлень і на це було витрачено 100 тисяч доларів США. Реклама не стосувалася безпосередньо політики, однак у компанії зазначили, що через ці акаунти поширювалися провокаційні повідомлення, що зачіпають теми ЛГБТ, імміграції та права на зброю. Разом з тим засновник соцмережі Марк Цукерберг повідомив, що створені Росією фейкові сторінки постили і політичну рекламу, яка, в свою чергу, і вплинула на результати минулорічних виборів президента у США. Також повідомляли і про втручання РФ у французькі вибори, а її розвідників звинуватили у спробах шпигувати за виборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона. У липні Росію підозрювали у спробах впливу на результати референдуму Великобританії щодо виходу з Євросоюзу.

В результаті, Facebook оголосив про введення нових правил розміщення політичної реклами, а російські боти увійшли у список значущих персон року, за версією агентства Bloomberg, разом з главою компанії Tesla Ілоном Маском, керівником Amazon Джеффом Безосом та творцем блокчейн-платформи Ethereum Віталієм Бутеріним.

Розумні автівки, як громадський транспорт

Цьогоріч автопілот у якості громадського транспорту почали використовувати в Китаї на Естонії. В останній країні проїзд у новому транспорті безкоштовний, курсують автобуси без водіїв, 6 днів на тиждень. Вміщають, правда, лише 8 пасажирів. У Китаї ж інноваційний транспорт розрахований на 19 пасажирів. Автобуси оснащені лідарними та інфрачервоними датчиками, камерами, системою машинного зору і GPS-антеною. Вони здатні автоматично уникати зіткнення з пішоходами, автомобілями і парканами, прискорюватися і гальмувати, розпізнавати сигнали світлофора, а також безпечно перебудовуватися в інший ряд і зупинятися в призначених місцях. Крім системи інтелектуального управління автобуси оснащені системами підрахунку числа пасажирів і диспечеризації. Проте водії все одно присутні в транспорті, щоб, у разі чого, переключити керування машиною з автоматичної у ручний режим.



Естонські компактні маршрутки. Фото: Arno Mikkor, Riigikantselei

У Стамбулі ж пішли ще далі і запустили безпілотну лінію метро. Поки довжина лінії становить близько 10,5 кілометрів. У червні наступного року проект планують завершити. Завершена лінія складатиметься із 16 станцій та за повного функціонування зможе перевозити близько 700 тисяч пасажирів щодня.

В Арабських Еміратах у серпні створили правила дорожнього руху для безпілотних авто. Нові розроблені стандарти спрямовані головним чином на посилення конкурентоспроможності країни в світі. От хто справді в "завтрашній день" дивиться.

Ілону Маску у 2017-му вдалось нарешті презентувати довгообіцяну електро-вантажівку Tesla Semi. За словами Маска, запас ходу новинки склав 500 миль, тобто більше 800 кілометрів. Розгін від нуля до 60 миль (96 кілометрів) у Semi займає всього п'ять секунд. Вантажівка оснащена покращеною системою автопілотування. Маск назвав Semi – "найбезпечнішою та найзручнішою вантажівкою". Серійне виробництво призначили на 2019 рік. Проте цього року від компанії Tesla були і невтішні новини: через пару тижнів після презентації, агентство Reuters, посилаючись на дані колишніх та теперішніх співробітників компанії, повідомило, що понад 90% автомобілів Tesla зібрані з дефектами. За заявами працівників, проблеми з якістю збірки автівок зберігаються з 2012 року. Маск, принаймні публічно, ніяк не відреагував на новину.

Що ще цікавого у світі транспорту відбулось? Компанія Hyperloop One протестувала пасажирську капсулу XP-1, яка змогла досягти швидкості майже 310 кілометрів на годину. Швидко як для залізниці, правда? Однак планується взагалі, що максимальна швидкість пасажирської капсули повинна досягати близько 1207 км/год, але поки протяжність тунелю становить всього 500 метрів провести відповідне тестування неможливо.

"Зніми капелюха, це ж цілий Bitcoin!"

Проте, мабуть, найбільше увага світу була прикута до курсу Bitcoin. Сама криптовалюта існує ще з 2009 року, але пік її популярності припав на 2017-й. І звичайно ж через курс: у травні вартість біткоіна була 1437 доларів і її називали "історичним максимумом", а вже у грудні криптовалюта коштувала більше 15 тисяч доларів, Bitcoin став шостою за капіталізацією валютою світу і вже навіть назвали перших біткоїнових мільярдерів. Однак через три дні після рекордного максимуму курс валюти різко обвалився на майже 8%, а згодом знизився ще на 25%. Досі курс тримається на рівні 13 тисяч доларів. За період таких "стрибків" біткоїна у світі пробували визначити роль криптовалют на держрівнях: у США його визнали офіційно, у Швейцарії університет дозволив студентам платити за навчання криптовалютою, навіть Лукашенко легалізував у Білорусі операції з біткоїном. В Україні, тим часом Нацбанк не визнав таку валюту, а СБУ "майнили" біткоїни шляхом вилучення їх в ході обшуків.

З курсом Bitcoin пов’язані і курйозні ситуації. У 2010 році американець замовив піцу в обмін на 10 000 біткоїнів (тоді це дорівнювало сумі 40-50$). На сьогоднішній день ці дві піци коштували б більше 130 млн доларів. Що зараз з Ласло (так звати героя історії) невідомо. Та і з людиною, яка погодилась на таку операцію і оплатила його піцу, теж. Не важко здогадатись кого з них ощасливила ця осінь. Сподіваємось піца хоч смачна була.

У Болгарії на коливаннях курсу вдалось заробити уряду країни. Завдяки конфіскованим у травні 200 тис біткоінам під час затримання організованого злочинного угруповання, у листопаді влада заробила на різниці близько 2,3 млрд доларів. Такий собі лайфхак з поповнення держбюджету.

Загалом 2017й рік виявився прибутковим для тих, хто ризикнув, або ж просто жартома (норвежець купив біткоіни на 27 доларів в 2009 році і став мільйонером в 2013) інвестував у криптовалюту. За даними агентства Bloomberg, їх прибуток склав до 6000%. Однак чи здивує ще ця валюта в подальшому існують сумніви. Навіть у співзасновника Bitcoin.com, який продав усі свої біткоіни, пояснюючи це тим, що валюта не має перспектив у майбутньому.

Людство знову застерігають

Рік пройшов також не без чергових застережень від шкоди роботів та штучного інтелекту. Ілон Маск попередив, що ШІ може стати причиною третьої світової війни. Засновник і керівник групи компаній Alibaba Джек Ма застеріг, що нові технології принесуть людям десятиліття страждань, а найбільше від масової автоматизації постраждають представники робочого класу. В свою чергу, дослідники з медіалабораторії Массачусетського технологічного інституту (США) зауважили, що у великих містах люди частіше зайняті розумовою працею та аналітикою, і ймовірність того, що їх замінять машини, набагато менша, ніж у невеликих містах. Відповідно, на думку вчених, маленькі міста більше схильні до технологічного заміщення. Дослідники консалтингової компанії McKinsey & Co порахували, що як мінімум 800 млн людей по всьому світу втратять роботу через поширення роботів і автоматизацію до 2030 року. Робітники заводів, фастфудів і бек-офісів, на думку фахівців, постраждають найбільше.

Проте, аби не завершувати негативними прогнозами, варто згадати, що найбільша в світі компанія з продажів товарів та послуг Amazon залучила до роботи 15 тисяч роботів, не звільнивши при цьому жодної людини (про окремі індивідуальні випадки не йдеться), а навпаки збільшивши штат працівників на 50%. Роботи в Amazon рухають шафи з товарами на складах компанії, що значно зменшує ціну доставки товарів для споживачів. Видання The Quartz припустило, що через зменшення ціни доставки збільшився попит на неї, а тому в компанії з'явилася потреба наймати нових співробітників для складів.

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Технологічний прогрес прискорюється і вже наступного року людство зміцнить співпрацю з штучним інтелектом, доповненою і віртуальною реальністю, "мега-хмарою" та зміцнюватиме свою кібербезпеку. У 2018-му тренд на зміни та трансформацію тільки продовжить набирати обертів. Людству знову ж залишається тільки адаптовуватись і прискорюватись разом з іннноваціями.