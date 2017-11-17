Ілон Маск презентував першу електричну вантажівку марки - Tesla Semi

О 6 годині ранку 17 листопада за київським часом в дизайн-центрі Tesla в Каліфорнії пройшла презентація Tesla Semi.

За кілька днів до анонса Ілон Маск дражнив шанувальників Tesla, запевняючи, що нова електрична вантажівка Semi "підірве мозок і понесе його в паралельний вимір", інформує NV.ua.

Презентація новинки в місті Хортон почалася з невеликою затримкою. На думку фанатів, затримка була пов'язана зі скасуванням пуску ракети-носія Falcon 9 з-за проблем з обтічником. Як відзначали блогери: "Вони скасували запуск SpaceX, оскільки Ілон фактично не може бути в двох місцях одночасно?".

Після півгодинної затримки презентація почалася. Вона вийшла досить короткою. Дві вантажівки Маск при світлі софітів приїхали на територію дизайн-центру в Хоторне і заїхали в зал під відкритим небом, де зібралися глядачі.

Далі Маск виступив з короткою промовою біля перших Semi. За словами Ілона Маска, запас ходу новинки склав 500 миль, тобто більше 800 кілометрів. Розгін від нуля до 60 миль (96 кілометрів) у Semi займає всього п'ять секунд.

"Ми розробили Tesla Semi, щоб він був швидкий, як куля", - сказав Маск.

Вантажівка не є повністю автономною, але машина отримала покращену систему автопілота Tesla, яка включає в себе автоматичне екстрене гальмування, виявлення смуги руху і попередження про зміну смуги руху.

"Semi - найбезпечніша, найзручніша вантажівка. Чотири незалежні двигуна забезпечують максимальну потужність і прискорення і вимагають більш низьких витрат енергії на милю", - йдеться в заяві компанії.

Виробництво вантажівок почнеться в 2019 році.

Нагадаємо, що раніше компанія Tesla, яка виробляє електромобілі, оголосила про найбільші в своїй історії квартальні збитки в 671 мільйон доларів.