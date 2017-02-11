Збитки компанії Tesla досягли рекордної позначки
При цьому виручка Tesla в третьому кварталі також виявилася рекордною - 2,984 мільярда доларів - за рахунок зростання продажів Model X, пише "Медуза".
Після публікації квартальної звітності, яка виявилася гіршою за прогнози аналітиків, глава Tesla Ілон Маск оголосив, що компанія переносить терміни виходу на виробництво п'яти тисяч електромобілів Model 3 в тиждень.
Раніше планувалося, що Tesla почне випускати по п'ять тисяч Model 3 в тиждень до кінця 2017 року, тепер на таку розрахункову потужність компанія збирається вийти не раніше кінця першого кварталу 2018 року.
Акції Tesla після публікації звітності та оголошення про перенесення термінів виробництва Model 3 знизилися на позабіржових торгах на 5%, до 304,9 долара.
Зазначимо, компанія Tesla заявляла про рекордні збитки також й у другому кварталі 2017 року, які, втім, не завадили збільшити виручку в два рази.
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