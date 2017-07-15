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В Естонії запустять безпілотні маршрутки

Самокерованими автобусами пасажири зможуть скористатися безкоштовно
В п’ятницю в естонську столицю прибули безпілотні автобуси, які за кілька тижнів виїдуть на маршрут.
В Естонії запустять безпілотні маршрутки Фото: Arno Mikkor, Riigikantselei

Самокеровані міні-автобуси Easymile можна буде побачити на вулицях Таллінна вже через декілька тижнів. До цього автобуси повинні будуть пройти процедуру контролю та отримати дозвіл Департаменту шосейних доріг. Про це повідомляє Delfi.

Самокерованими автобусами пасажири зможуть скористатися безкоштовно. Один автобус вміщає восьмеро пасажирів. Маршрут буде проходити від кола на площі Віру до Котла Культури, центру головування Естонії в ЄС.

У кожному автобусі буде працювати провідник, який розповість пасажирам про нову технологію.

Нагадаємо, американська компанія Cabin запустила в Каліфорнії спальний автобус, де пасажири можуть поспати на ліжках під час шляху з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

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15 07 2017 16:55
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