Штучний інтелект може стати причиною третьої світової війни, - Маск
Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Twitter.
Маск відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що лідер у сфері штучного інтелекту стане "володарем світу".
"Китай, Росія, скоро всі країни стануть сильними в комп'ютерних науках. Конкуренція між країнами в галузі штучного інтелекту, ймовірно, стане причиною Третьої світової війни", - заявив Маск.
Як повідомлялося, раніше Маск заявляв, що "штучний інтелект — серйозна загроза для існування цивілізації".
Він закликав ввести державний контроль за впровадженням штучного інтелекту та обмежити дослідження в цій сфері.
Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг назвав ці заяви "доволі безвідповідальними".
Нагадаємо, Facebook відключив систему штучного інтелекту, бо вона вигадала власну мову.
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