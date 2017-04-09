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Штучний інтелект може стати причиною третьої світової війни, - Маск

Він закликав ввести державний контроль за впровадженням штучного інтелекту
Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що конкуренція у сфері розвитку штучного інтелекту може стати причиною початку Третьої світової війни.
Штучний інтелект може стати причиною третьої світової війни, - Маск Фото: EPA/UPG

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Twitter.

Маск відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що лідер у сфері штучного інтелекту стане "володарем світу".

"Китай, Росія, скоро всі країни стануть сильними в комп'ютерних науках. Конкуренція між країнами в галузі штучного інтелекту, ймовірно, стане причиною Третьої світової війни", - заявив Маск.

Як повідомлялося, раніше Маск заявляв, що "штучний інтелект — серйозна загроза для існування цивілізації".

Він закликав ввести державний контроль за впровадженням штучного інтелекту та обмежити дослідження в цій сфері.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг назвав ці заяви "доволі безвідповідальними".

Нагадаємо, Facebook відключив систему штучного інтелекту, бо вона вигадала власну мову.

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04 09 2017 21:18
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