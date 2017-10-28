Facebook вводить нові правила політичної реклами

Заходи вжито на тлі повідомлень про те, що підтримувані владою Росії групи використовували оголошення в соціальних мережах для втручання у вибори в США

Компанія Facebook оголосила про зміни, які повинні зробити більш прозорою політичну рекламу в соцмережі.

Раніше компанія піддалася критиці після повідомлень про три тисячі рекламних оголошеннях політичного характеру, пов'язаних з Росією.

Рекламодавці повинні будуть надавати більше інформації, що дозволяє ідентифікувати їх, написав у своєму акаунті керівник Facebook Марк Цукерберг. Соцмережа, за його словами, буде маркувати їх рекламу як політичну, а "вони повинні будуть розкрити, хто за неї платить".

"Ви також будете мати можливість подивитися, скільки заплатив рекламодавець, що за люди дивляться цю рекламу і скільки переглянуто, - повідомив Цукерберг. - Наша мета - повністю запустити це в США перед проміжними виборами в 2018 році".

Компанія також збирається найняти кілька тисяч модераторів для виявлення політичної реклами. Ці заходи вжито на тлі повідомлень про те, що підтримувані владою Росії групи використовували оголошення в соціальних мережах для втручання у вибори в США в 2016 році.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Зазначимо, ряд пов'язаних з РФ рекламних оголошень в Facebook, були зорієнтовані на Мічиган і Вісконсин, два штати, які мали вирішальне значення для перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

