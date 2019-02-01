Дружина ув'язненого у Криму Бекірова заявляє про загрозу його життю

Гульнара Бекірова, дружина ув'язненого російською владою у Криму Едема Бекірова, просить українську та світову спільноту врятувати її хворого чоловіка.

"Шановні співвітчизники, поважна громадо України та всього світу! Сьогодні, 2 січня 2019 року, мій чоловік Едем Бекіров 22 день знаходиться у камері спеціального блоку Сімферопольського слідчого ізолятора. Для нього, як для хворої людини, яка має діагноз та висновки лікарів, у зв'язку з відсутністю адекватного лікування, проведення динамічного спостереження з обов'язковим контролем результатів лабораторних аналізів та корекції лікування існує високий ризик загрози життю, а саме: виникнення загроз з боку серцево-судинної системи (повторний інфаркт або гірший варіант - гостра коронарна смерть), з боку незагоєної рани культі правої гомілки - ризик виникнення гострого септичного стану, що також може призвести до загибелі пацієнта... Закликаю: допоможіть врятувати Едема!!! Утримання мого чоловіка у в'язниці означає для нього фактичний смертний вирок", - повідомляє Бекірова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, через обмеження життєдіяльності хворий Бекіров потребує постійного стороннього догляду та медичного супроводу. Але лише на 17 день ув'язнення, завдяки заявам адвокатів та через погіршення стану здоров'я ув'язненого, члени громадської незалежної комісії Російської Федерації зайшли до Едема і направили його на огляд у лікарню імені Семашко міста Сімферополь.

"Повернувши назад до камери, досі ні лікаря, ні медсестри, ні адвокатів не допустили до нього. З 21 грудня 2018 року мені про стан здоров'я чоловіка нічого не відомо", - повідомила дружина Бекірова.

У зверненні вона також подякувала усім небайдужим людям за надану їй та її родині підтримку після затримання і ув'язнення в анексованому Криму Бекірова.

Нагадаємо, утримуваному в СІЗО Сімферополя кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який має інвалідність та цукровий діабет, не надають медичної допомоги.