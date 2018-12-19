Кримському татарину Бекірову в СІЗО Криму не надають медичної допомоги

Медчастина надала Бекірову аналоги його таблеток, проте він стверджує, що це не те, що потрібно

Утримуваному в СІЗО Сімферополя кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який має інвалідність та цукровий діабет, не надають медичної допомоги.

З дня арешту 13 грудня Бекірову не зробили жодної перев’язки ампутованої ноги, попри рекомендації лікаря робити це 2-3 рази на день, повідомив адвокат Бекірова Олексій Ладін, інформує "Крим.Реалії".

"Лікар викликала його до себе, опитала й навіть не оглядала. Відповідно, вона хотіла, щоб він зняв бинт із ампутованої ноги. Але так як перев'язувального матеріалу немає – він відмовився це робити, тому що в підсумку буде відкрита рана. Відповідно, ніякої медичної допомоги йому не надається, а всі ліки, які в нього були з собою, він вживав", — повідомив Ладін.

Запасу ліків, за словами адвоката, у кримського татарина залишилося лише на день. Медчастина надала Бекірову аналоги його таблеток, проте він стверджує, що це не те, що потрібно.

Едем Бекіров - один з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу.

Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).