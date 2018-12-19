Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кримському татарину Бекірову в СІЗО Криму не надають медичної допомоги

Медчастина надала Бекірову аналоги його таблеток, проте він стверджує, що це не те, що потрібно
Утримуваному в СІЗО Сімферополя кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який має інвалідність та цукровий діабет, не надають медичної допомоги.
Кримському татарину Бекірову в СІЗО Криму не надають медичної допомоги Едем бекіров

З дня арешту 13 грудня Бекірову не зробили жодної перев’язки ампутованої ноги, попри рекомендації лікаря робити це 2-3 рази на день, повідомив адвокат Бекірова Олексій Ладін, інформує "Крим.Реалії".

"Лікар викликала його до себе, опитала й навіть не оглядала. Відповідно, вона хотіла, щоб він зняв бинт із ампутованої ноги. Але так як перев'язувального матеріалу немає – він відмовився це робити, тому що в підсумку буде відкрита рана. Відповідно, ніякої медичної допомоги йому не надається, а всі ліки, які в нього були з собою, він вживав", — повідомив Ладін.

Запасу ліків, за словами адвоката, у кримського татарина залишилося лише на день. Медчастина надала Бекірову аналоги його таблеток, проте він стверджує, що це не те, що потрібно.

Едем Бекіров - один з кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу.

Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 12 2018 10:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.