ДТЕК планує відмовитися від антрациту та перейти на "газове" вугілля
Тимченко зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку "газового" вугілля, - інформує "Економічна правда".
"Останній контакт був вчора (20 квітня, ЕП) за результатами поїздки в "Добропіллявугілля". Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки "Г" щоб замінити антрацит втрачений на Донбасі", - сказав СЕО ДТЕК.
"Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими", - заявив Тимченко.
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - понад 1 млрд гривень.
"ДТЕК переходить на марку "Г". У нас на наступному тижні починається проект з переведення двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоки", - заявив гендиректор компанії.
"До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку "Г". Криворізьку ТЕС зараз рахують - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку "Г", а половину залишити на антрациті", - підсумував Тимченко.
Зазначимо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що так звана формула "Роттердам+" в даний час працює.
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