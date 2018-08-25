Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДТП на Луганщині: 17-річний водій та три пасажирки поранені, одна людина загинула

Неповнолітній водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав та узбіччя
На Луганщині сталася ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.
ДТП на Луганщині: 17-річний водій та три пасажирки поранені, одна людина загинула Фото: lg.npu.gov.ua

"23 серпня, близько 23.50 17-річний водій автомобіля "Opel Astra", рухаючись по автодорозі "Білокуракине-Лубянка-Олексіївка" з смт. Білокуракине, не обрав безпечної швидкості руху, через що не впорався з керуванням та на великій швидкості з’їхав на узбіччя, де здійснив опрокидування транспортного засобу", - повідомляє поліція Луганської області.

У результаті ДТП 18-річна пасажирка загинула на місці, 17-річний водій та троє 17-18-річних дівчат отримали тілесні ушкодження.

Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ознаками складу ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, в Києві BMW на великій швидкості протаранив припарковані автоі поїхав. Нацполіція склала на водія два протоколи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2018 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.