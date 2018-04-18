ДТП у Кривому Розі: кількість жертв зросла
Про це Громадському повідомив завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов.
Інформацію також підтвердив головний лікар Олександр Світловський.
Загиблого звали Міщенко Віталій Вікторович.
Раніше водію автомобіля Mazda, що був одним з учасників смертельної аварії у Кривому Розі 17 квітня, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху.
Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли вісіс осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці.
Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через де
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