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ДТП у Кривому Розі: кількість жертв зросла

Загиблого звали Міщенко Віталій Вікторович
Кількість жертв унаслідок ДТП у Кривому Розі збільшилася. Близько 10 години ранку у лікарні помер постраждалий чоловік.
ДТП у Кривому Розі: кількість жертв зросла Фото: Первый городской

Про це Громадському повідомив завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов.

Інформацію також підтвердив головний лікар Олександр Світловський.

Загиблого звали Міщенко Віталій Вікторович.

Раніше водію автомобіля Mazda, що був одним з учасників смертельної аварії у Кривому Розі 17 квітня, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли вісіс осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через де

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18 04 2018 11:58
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