ДТП у Кривому Розі: водію Mazda оголосили підозру

Водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників страшної аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

"Водію Mazda вручили письмове повідомлення про підозру в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ", - повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

За словами Тракала, цей чоловік після аварії був затриманий і давав пояснення, але вранці 18 квітня у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я, його перевели до лікарні.

"Через різке погіршення стану здоров'я його перевезли в лікарню, де він перебуває під конвоєм", - сказав Тракало.

За його словами, водія Mazda найближчим часом мають доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Він також додав, що всі 8 загиблих в ДТП – це працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

За даними джерел "Української правди", у водія Mazda діагностували розрив легені.