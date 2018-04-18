ДТП у Кривому Розі: водію Mazda оголосили підозру
"Водію Mazda вручили письмове повідомлення про підозру в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ", - повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".
За словами Тракала, цей чоловік після аварії був затриманий і давав пояснення, але вранці 18 квітня у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я, його перевели до лікарні.
"Через різке погіршення стану здоров'я його перевезли в лікарню, де він перебуває під конвоєм", - сказав Тракало.
За його словами, водія Mazda найближчим часом мають доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.
Він також додав, що всі 8 загиблих в ДТП – це працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
За даними джерел "Української правди", у водія Mazda діагностували розрив легені.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Кривому Розі внаслідок ДТП померли вісіс осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці.
Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
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