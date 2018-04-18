Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ДТП у Кривому Розі: водію Mazda оголосили підозру

Водію Mazda найближчим часом мають обрати запобіжний захід
Водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників страшної аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.
ДТП у Кривому Розі: водію Mazda оголосили підозру Фото: Первый городской

"Водію Mazda вручили письмове повідомлення про підозру в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ", - повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

За словами Тракала, цей чоловік після аварії був затриманий і давав пояснення, але вранці 18 квітня у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я, його перевели до лікарні.

"Через різке погіршення стану здоров'я його перевезли в лікарню, де він перебуває під конвоєм", - сказав Тракало.   

За його словами, водія Mazda найближчим часом мають доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Він також додав, що всі 8 загиблих в ДТП – це працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

За даними джерел "Української правди", у водія Mazda діагностували розрив легені.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Кривому Розі внаслідок ДТП померли вісіс осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2018 09:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.